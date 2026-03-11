Суд оставил под арестом жителя Татарстана, зарубившего знакомого топором

В Верховном суде Татарстана сегодня продлили меру пресечения 65-летнему Анатолию Ибрямову. Его обвиняют в убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ.

В настоящее время Ибрямов находится под домашним арестом. В заседании он участвовал по видео-конференц-связи. По ходатайству прокурора срок домашнего ареста продлили еще на три месяца.

В январе 2025 года в селе Урюм Тетюшского района Ибрямов выпивал со своим товарищем. Между ними внезапно вспыхнул конфликт, который закончился не в пользу гостя. По версии следствия, Ибрямов нанес оппоненту порядка 48 ударов топором.

Уже на следующий день искалеченный мужчина, лежа на полу, смог дотянуться до телефона и позвонить родным. Услышав это, Анатолий Ибрямов продолжил наносить удары топором по телу мужчины. Пострадавший скончался от потери крови в тот же день.

«Виноват, психанул», – так ранее комментировал свои действия Ибрямов.