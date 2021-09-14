Суд оставил еще на полгода в СИЗО экс-замглавы МЧС РТ по делу о хищении 161 млн

Советский суд Казани продлил арест бывшему замминистра по делам ГО и ЧС РТ Ильхаму Насибуллину и двум его соучастникам Ленуру Зиннатуллину и Ильнару Гимадиеву еще на полгода. Их обвиняют в хищении 161 млн рублей.

Сейчас Насибуллин и Зиннатуллин находятся в московском СИЗО, на процессе их подключили по видеоконференцсвязи. Их сообщник Гимадиев остается под домашним арестом.

Фото: © Гузель Хусаинова



Прокурор ходатайствовала о продлении меры пресечения всем троим еще на полгода до 6 марта. Адвокаты Насибуллина и Зиннатуллин настраивали о переводе их подзащитных под домашний арест.

«Из раза в раз гособвинение говорит, что он может скрыться, однако подтверждения этому нет. Повторюсь, летом прошлого года подзащитный был под домашним арестом две недели. За это время он не совершал проступков», – пытался убедить суд адвокат Зиннатуллина.

Суд ходатайство гособвинения удовлетворил и оставил меру пресечения прежней.

Кроме того, на время процесса наложен арест на личное имущество обвиняемых, а также счета подконтрольных им организаций.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд Казани арестовал замглавы МЧС РТ по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей.

