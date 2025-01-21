Суд оставил 13 лет колонии жительнице РТ, которая сожгла дом вместе со своими детьми

Суд оставил приговор в отношении 30-летней жительницы Тукаевского района Татарстана без изменений.

Напомним, Верховный Суд Республики Татарстан признал женщину виновной в поджоге дома, где в этот момент находились ее родственники. Ей назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на год.

Приговор суда вступил в законную силу.

«Татар-информ» рассказывал, что в июне прошлого года в селе Саитово Тукаевского района Татарстана загорелся дом, в котором находились трое взрослых и четверо детей от 4 до 10 лет. Следствие посчитало, что это поджог, и все обвинения пали на Гарданову. В огне у нее сгорели дети, муж, брат и мать.