Суд оправдал экс-главу исполкома Тукаевского района по обвинению в превышении полномочий

Верховный суд оправдал экс-главу Тукаевского исполкома Татарстана Ленара Авзалова по обвинению в превышении полномочий. Речь идет об эпизоде, связанном с «Россельхозбанком».



Как сообщили «Татар-информу» в Верховном суде, дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями пока находится на рассмотрении у прокурора.



«Татар-информ» рассказывал, что Ленар Авзалов подозревается в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, в 2018 году он заставил глав 16 поселений завизировать акты о проведении побелки и обрезки деревьев силами ООО «Тукай Тепло-Газ», хотя эти работы выполнили местные жители. Ущерб составил 1,5 млн рублей.