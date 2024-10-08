news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 8 октября 2024 16:26

Суд оправдал экс-главу исполкома Тукаевского района по обвинению в превышении полномочий

Скопировать ссылку

Верховный суд оправдал экс-главу Тукаевского исполкома Татарстана Ленара Авзалова по обвинению в превышении полномочий. Речь идет об эпизоде, связанном с «Россельхозбанком».

Как сообщили «Татар-информу» в Верховном суде, дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями пока находится на рассмотрении у прокурора.

«Татар-информ» рассказывал, что Ленар Авзалов подозревается в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, в 2018 году он заставил глав 16 поселений завизировать акты о проведении побелки и обрезки деревьев силами ООО «Тукай Тепло-Газ», хотя эти работы выполнили местные жители. Ущерб составил 1,5 млн рублей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100