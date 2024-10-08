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Суд оправдал экс-главу исполкома Тукаевского района по обвинению в превышении полномочий
Верховный суд оправдал экс-главу Тукаевского исполкома Татарстана Ленара Авзалова по обвинению в превышении полномочий. Речь идет об эпизоде, связанном с «Россельхозбанком».
Как сообщили «Татар-информу» в Верховном суде, дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями пока находится на рассмотрении у прокурора.
«Татар-информ» рассказывал, что Ленар Авзалов подозревается в мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, в 2018 году он заставил глав 16 поселений завизировать акты о проведении побелки и обрезки деревьев силами ООО «Тукай Тепло-Газ», хотя эти работы выполнили местные жители. Ущерб составил 1,5 млн рублей.
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