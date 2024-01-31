Суд ООН отклонил большинство претензий Украины по иску к России

Международный суд ООН в Гааге (ICJ) отклонил большинство претензий Украины по иску к России, поданному в январе 2017 года, но признал последнюю частично виновной в нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это следует из опубликованного решения суда.

Украинская сторона добивалась выплаты компенсаций, прекращения помощи Донецкой и Луганской народным республикам (вошли в состав РФ осенью 2022 года после плебисцитов) и вывоза поставляемых им вооружений.

Председатель международного суда Джоана Донохью заметила, что Россия соблюдала обязательства по большинству положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (ICSFT), но нарушила пункт 1 статьи 9 этого документа. В нем говорится о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на территории страны, после получения соответствующей информации, отмечает РИА Новости.

В том числе суд решил, что РФ не нарушала обязательства по пункту 1 статьи 10 и пункту 1 статьи 12 ICSFT. В них говорится об обязанности государства передать дело компетентным органам для судебного преследования при наличии на его территории предполагаемого преступника и об обязанности стран оказывать друг другу помощь в связи с уголовными расследованиями или процедурами выдачи (включая помощь в получении доказательств, необходимых для разбирательства).

Кроме того, суд ООН счел неустановленным, что Россия нарушила обязательства по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации (CERD), наложив запрет на деятельность признанного в РФ экстремистским Меджлиса крымскотатарского народа*.

Впрочем, международный суд признал российскую виновной в нарушении параграфа 1 статьи 2 и статьи 5 CERD при организации школьного образования на украинском языке на территории Крыма.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.