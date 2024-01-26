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Суд ООН обязал Израиль принять меры по предотвращению геноцида в Газе
Сеждународный суд Организации Объединенных Наций постановил, чтобы Израиль принял меры для защиты палестинцев в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
При этом ООН воздержался от призывов прекратить операцию в Газе.
Оглашая решение по иску ЮАР к Израилю, связанному с возможным нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, председатель суда заявила, что Израиль должен принять все возможные меры, чтобы предотвратить действия, подпадающие под эту конвенцию.
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