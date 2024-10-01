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Происшествия 1 октября 2024 17:15

Суд огласил приговор казанцам за попытку сбыта крупной партии наркотиков

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Приволжский райсуд Казани огласил приговор двоим местным жителям за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

По материалам дела, с сентября по ноябрь 2023 года казанцы незаконно приобрели, а в дальнейшем незаконно хранили у себя запрещенные вещества с целью последующего сбыта.

В арендуемой квартире подсудимых оперативники обнаружили 27 свертков с наркотическим средством, электронные весы и изоленты.

Одному из соучастников назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, второму – девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

#сбыт наркотиков
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