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Суд огласил приговор казанцам за попытку сбыта крупной партии наркотиков
Приволжский райсуд Казани огласил приговор двоим местным жителям за попытку сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
По материалам дела, с сентября по ноябрь 2023 года казанцы незаконно приобрели, а в дальнейшем незаконно хранили у себя запрещенные вещества с целью последующего сбыта.
В арендуемой квартире подсудимых оперативники обнаружили 27 свертков с наркотическим средством, электронные весы и изоленты.
Одному из соучастников назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы, второму – девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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