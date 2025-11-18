news_header_top
Происшествия 18 ноября 2025 17:29

Суд обязал вернуть жене погибшего бойца СВО 4 млн рублей, украденные мошенниками

Суд в Республике Бурятия удовлетворил иск прокуратуры Татарстана и постановил вернуть 4 миллиона рублей жене погибшего бойца СВО. Эти деньги похитили у нее мошенниками.

Как сообщает прокуратура Татарстана, в июне женщина, получившая выплату по потере кормильца, перевела свыше 5 миллионов рублей мошенникам, поверив их обещаниям о высокодоходном инвестировании.

Выяснилось, что часть украденных денег — 4 миллиона рублей — поступила на банковский счет жительницы города Кяхта в Бурятии. Эта женщина предоставила свой счет мошенникам для проведения незаконных операций.

Прокуратура Агрызского района подала иск, чтобы взыскать с владелицы счета полученные средства. Суд удовлетворил это требование.

