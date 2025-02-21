Суд обязал родителей школьников из РТ предоставить справку об отсутствии туберкулеза

После проверки Роспотребнадзора в одной из школ в селе Ядыгерь Кукморского района Татарстана выяснилось, что родители двоих детей отказались от туберкулинодиагностики.

Роспотребнадзор по РТ выдал предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. По санитарным нормам, дети могут быть допущены к урокам только при наличии справки от врача-фтизиатра.

Директор школы подал иск в суд на родителей с требованием предоставить заключение от врача.

Суд удовлетворил иск в полном объёме и обязал родителей представить справку от врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом у детей.