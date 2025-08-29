news_header_top
Общество 29 августа 2025 13:19

В Казани суд по требованию Роспотребнадзора закрыл табачный магазин возле школы

В Казани предпринимателя через суд обязали прекратить продавать табачную продукцию возле школы. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Поводом для проверки стало обращение местного жителя в ведомство. Жалоба касалась магазина People Smoke. Проверка показала, что расстояние от магазина до ближайшей школы составляет менее 100 метров, что запрещено законом.

В результате суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Его решение вступило в законную силу. Индивидуальный предприниматель обязан прекратить незаконную торговлю.

