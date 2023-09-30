Суд обязал подрядчика КФУ отладить неработающую систему распознавания лиц

Казанский (Приволжский) федеральный университет подал в суд на своего подрядчика, казанскую компанию «МАКС-ИТ», с требованием устранить недостатки в работе системы распознавания лиц (СКУД).

Вуз настаивал, чтобы фирма установила сервер «Ядро системы», организовала связь с центральным сервером и программами кадрового учета. Также он требовал взыскать с компании судебную неустойку из расчета 20 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения суда до его фактического исполнения.

Однако 19 августа прошлого года стороны заключили мировое соглашение. Они договорились, что подрядчик в срок до 31 декабря 2022 года модернизирует ранее установленную им систему контроля управления доступом. Речь шла о том, чтобы обеспечить ее работоспособность в главном здании, в КСК «УНИКС», во втором высотное здании, в Институте физики и в Химическом институте имени A. M. Бутлерова. Также ООО «МАКС-ИТ» надлежало в срок до 1 октября 2022 года докупить и доустановить на объекты девять контроллеров, модули сопряжения и преобразования интерфейса.

Согласно условиям мировой, на работы и оборудование устанавливалась гарантия в 12 месяцев с даты поставки, выполнения необходимых работ и подписания соответствующих актов.

Решением Арбитражного суда РТ университету был выдан исполнительный лист. Кроме того, суд определил, что с компании, монтировавшей систему СКУД, в пользу КФУ будет взыскана судебная неустойка в сумме 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения определения суда начиная с 26 мая этого года.

Не согласившись с принятым Арбитражным судом определением, подрядчик подал сначала апелляционную, а затем и кассационную жалобы. Он утверждал, что условия мирового соглашения неисполнимы и что ООО «МАКС-ИТ» пыталось выполнить все, что от него требовалось. В частности, закупило предусмотренные мировым соглашением контроллеры и установило их на объектах КФУ. Но система с ними должным образом не функционировала.

Компания жаловалась, что эта версия контроллеров устарела и более не производится. В связи с этим она намерена купить и установить контроллеры иной линейки. Заявитель также настаивал, что установленная судом неустойка в 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения чрезмерна. Само ООО «МАКС-ИТ» было уверено, что ее максимальная сумма должна быть ограничена 500 тыс. рублей.

В свою очередь университет сообщил, что подрядчик до сих пор не исполнил определение суда. Условия мирового соглашения им также не выполнены и его итоговая цель не достигнута: работоспособность системы не обеспечена.

В результате суды пришли к выводу, что ответчиком не представлены доказательства, свидетельствующие о том, что существуют какие-либо объективные препятствия для того, чтобы надлежаще и своевременно исполнить мировое соглашение.