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Происшествия 25 февраля 2025 17:03

Суд обязал Пестречинский исполком привести в порядок дороги к участкам многодетных семей

Прокуратура Пестречинского района после многочисленных обращений жителей через суд обязала Пестречинский исполком привести в порядок дороги к участкам многодетных семей.

Выяснилось, что в селе более чем ста многодетным семьям были предоставлены земельные участки. При этом дороги, ведущие к ним, не соответствуют нормам, а именно дорожное покрытие является грунтовым и отсутствует твердое покрытие.

Осенью и весной проехать к своим домам жители не могут, также затруднен проезд школьных маршрутов.

Суд признал бездействие органа местного самоуправления незаконным и обязал устранить все выявленные нарушения.

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