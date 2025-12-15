Суд обязал обеспечить инфраструктурой участки многодетных в Алексеевском районе

Прокуратура в Алексеевском районе Татарстана помогла восстановить права многодетных семей. После вмешательства ведомства выделенные им земельные участки обеспечат инженерной и транспортной инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как установила прокуратура ранее, предоставленные многодетным семьям земельные участки не оборудованы необходимыми коммуникациями: отсутствует электричество, вода и дороги. Это препятствует строительству жилья и подключению домов к инженерным сетям.

В итоге прокуратура направила в суд иск с требованием возложить на исполнительный комитет Алексеевского района обязанность обеспечить земельные участки необходимой инфраструктурой. Суд удовлетворил требования в полном объеме.