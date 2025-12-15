news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 15 декабря 2025 13:31

Суд обязал обеспечить инфраструктурой участки многодетных в Алексеевском районе

Читайте нас в
Телеграм

Прокуратура в Алексеевском районе Татарстана помогла восстановить права многодетных семей. После вмешательства ведомства выделенные им земельные участки обеспечат инженерной и транспортной инфраструктурой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как установила прокуратура ранее, предоставленные многодетным семьям земельные участки не оборудованы необходимыми коммуникациями: отсутствует электричество, вода и дороги. Это препятствует строительству жилья и подключению домов к инженерным сетям.

В итоге прокуратура направила в суд иск с требованием возложить на исполнительный комитет Алексеевского района обязанность обеспечить земельные участки необходимой инфраструктурой. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

#Прокуратура #суд #многодетные семьи #земля
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025