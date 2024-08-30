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Суд обязал мошенников из РТ вернуть государству 9 млн рублей за фальшивые трудовые споры
В 2022 году произошел случай мошенничества с компанией «Тима». Двое людей незаконно получили от этой компании более 9 миллионов рублей. Они использовали поддельные документы, якобы от комиссии по трудовым спорам, чтобы получить эти деньги, сообщили в Прокуратуре РТ.
На самом деле, компания «Тима» не вела реальной деятельности. У нее не было ни работников, ни настоящей комиссии по трудовым спорам. Вся эта схема была создана только для того, чтобы обманным путем забрать средства со счета компании.
Прокуратура Татарстана обратилась в суд, чтобы признать эти действия незаконными и вернуть деньги государству. Суд согласился с прокуратурой и постановил, что документы комиссии по трудовым спорам недействительны, перевод денег был незаконным, и мошенники должны вернуть все 9,1 миллиона рублей государству.
Однако это решение суда пока не вступило в силу.
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