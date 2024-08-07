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Суд обязал казанский «Метроэлектротранс» выплатить почти 660 тысяч за ДТП с трамваем
Казанский «Метроэлектротранс» выплатит почти 660 тысяч рублей московской страховой компании за ДТП с трамваем, сошедшим с рельсов. Соответствующая информация появилась в картотеке дел Арбитражного суда Татарстана.
Согласно материалам дела, в июне 2022 года на улице Гвардейской произошло ДТП – трамвай сошел с рельсов и столкнулся с автомобилем марки Volvo.
Автовладелец обратился в страховую компанию «Ресо-Гарантия», которая оценила стоимость ремонта его машины в чуть более 1 миллиона рублей. Страховая компания оплатила услуги автомастерской и отправила претензию в «Метроэлектротранс» с целью вернуть потраченные средства. Однако в МУП отказались добровольно возместить ущерб, поэтому страховой компании пришлось подать иск в суд.
«Доказательства, исключающие ответственность за причиненный ущерб, суду не представлены», – говорится в решении суда.
В итоге Арбитражный суд РТ удовлетворил иск и взыскал с «Метроэлектротранса» 643 тыс. рублей ущерба и 15 тыс. рублей госпошлины.
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