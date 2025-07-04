Суд обязал изъять у экс-мэра Бугульмы Закирова имущество на 115 млн рублей

Высокогорский районный суд Республики Татарстан удовлетворил исковые требования прокуратуры и постановил взыскать в доход государства имущество бывшего мэра Бугульмы Линара Закирова и членов его семьи на сумму свыше 115 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Проверка выявила несоответствие расходов Закирова официальным доходам.

По данным ведомства, с 2016 по 2022 год на имя матери экс-мэра были оформлены две квартиры и коммерческое помещение в Москве и Казани, на имя тестя – земельный участок с домом и квартира в Сочи, на имя тещи – автомобиль Porsche Cayenne.