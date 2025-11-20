news_header_top
Происшествия 20 ноября 2025 09:35

Суд обязал IT-школу «Эдэкс» в РТ вернуть более 5 млн рублей обманутым студентам

В Татарстане суд удовлетворил иск Роспотребнадзора к IT-школе «Эдэкс» за некачественные образовательные услуги.

Выяснилось, что студентам обещали трудоустройство после курсов, но не предоставили, меняли условия договора, а требования вернуть деньги, особенно тем, кто брал кредиты на обучение, игнорировали.

Суд постановил взыскать с компании в пользу 28 постравших свыше пяти миллионов рублей . В эту сумму входят оплата по договорам, неустойка и компенсация морального вреда.

Напомним, с середины прошлого года стали массово поступать обращения в отношении ООО «Эдэкс» от людей, которые заключали договоры образовательных услуг с онлайн-университетом Urban в Иннополисе. После заключения договора существенные условия данной организации менялись. Когда потребители принимали решение расторгнуть договор, учреждение переставало выходить на связь.

