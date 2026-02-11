Суд обязал Исуса Христа из Казани вернуть себе настоящее имя

Ново‑Савиновский райсуд Казани принял решение о восстановлении прежних паспортных данных местного жителя, который ранее сменил имя на Исус Христос. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Из материалов дела следует, что иск о признании смены имени недействительной подала городская прокуратура. До изменения паспортных данных мужчина носил имя Евгений Чекулаев — именно его он обязан вернуть.

Ранее Чекулаев привлекался к ответственности. В мае 2025 года его оштрафовали на 60 тысяч рублей за фиктивную регистрацию в своей квартире 45 иностранных граждан. При этом на заседание по уголовному делу его доставили принудительно, уточнили в пресс‑службе ГУ ФССП по Татарстану.