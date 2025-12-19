news_header_top
Происшествия 19 декабря 2025 11:42

Суд обязал исполком Челнов убрать незаконную свалку отходов производства

Министерство экологии и природных ресурсов РТ добилось в суде возложения обязанности на Исполнительный комитет Набережных Челнов ликвидировать незаконный сброс отходов на муниципальном земельном участке. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского горсуда.

Проверка, проведенная после обращения граждан, выявила на площади 2389 «квадратов» бой бетонных изделий и отвалы грунта общим объемом 935,8 куб. м. В мае 2024 года муниципалитету направили предостережение и потребовали устранить нарушения, однако повторное обследование показало, что свалка не ликвидирована.

Суд удовлетворил иск министерства и обязал исполком устранить нарушения и привести территорию в порядок. Решение пока не вступило в законную силу.

