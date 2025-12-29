Суд обязал девочку-подростка из Казани лечиться из-за проблем с алкоголем и наркотиками

В Казани суд по требованию прокуратуры обязал 17-летнюю девушку лечиться у врача-нарколога, а ее отца обеспечить обследование и лечение.

Выяснилось, что девушка уже два года состоит на учете в наркологическом диспансере из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Однако она постоянно пропускает обязательные визиты к врачу.

Мамы у девочки нет, а отец, по мнению суда, не следит за тем, чтобы дочь ходила на лечение. Из-за этого ее здоровье и жизнь находятся под угрозой.

Теперь за исполнением решения суда будут следить судебные приставы.