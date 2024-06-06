Суд обязал челнинца поставить на учет плавучих объектов его дом на воде

Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск Камского транпортного прокурора и обязал поставить на учет дачу, которая находится на плаву в реке Кама. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как следует из материалов дела, дом на воде расположен на территории лодочной станции «Альбатрос». В реестре плавучих объектов объект не состоит.

В свою очередь представитель ответчика заявил, что объект используется сезонно, только в теплое время года, для постоянного проживания не предназначен. Объект прочно связан с земельным участком. По мнению представителя ответчика, нормы Кодекса внутреннего водного транспорта РФ не содержат предписания, которые в обязательном порядке требуют проведения регистрации и постановки на учет всех плавучих объектов.

Однако суд решил, что выявленные нарушения, а именно «эксплуатация плавучего объекта противоречит требованиям законодательства», создают предпосылки для затопления или возгорания, а также в угрозе безопасности судоходства.

«Законодатель определяет обязанность классификации и постановки на учет плавучих объектов, расположенных на внутренних водных путях, а не только находящихся на судоходном пути. Неучастие в судоходстве, использование дома на понтоне для личных нужд не являются основаниями, освобождающими от государственной регистрации плавучее средство», – говорится в сообщении.

В итоге иск траспортного прокурора удовлетворен. Суд обязал ответчика поставить плавучий дом на учет в реестр плавучих объектов.