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Суд обязал челнинца поставить на учет плавучих объектов его дом на воде
Набережночелнинский городской суд удовлетворил иск Камского транпортного прокурора и обязал поставить на учет дачу, которая находится на плаву в реке Кама. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как следует из материалов дела, дом на воде расположен на территории лодочной станции «Альбатрос». В реестре плавучих объектов объект не состоит.
В свою очередь представитель ответчика заявил, что объект используется сезонно, только в теплое время года, для постоянного проживания не предназначен. Объект прочно связан с земельным участком. По мнению представителя ответчика, нормы Кодекса внутреннего водного транспорта РФ не содержат предписания, которые в обязательном порядке требуют проведения регистрации и постановки на учет всех плавучих объектов.
Однако суд решил, что выявленные нарушения, а именно «эксплуатация плавучего объекта противоречит требованиям законодательства», создают предпосылки для затопления или возгорания, а также в угрозе безопасности судоходства.
«Законодатель определяет обязанность классификации и постановки на учет плавучих объектов, расположенных на внутренних водных путях, а не только находящихся на судоходном пути. Неучастие в судоходстве, использование дома на понтоне для личных нужд не являются основаниями, освобождающими от государственной регистрации плавучее средство», – говорится в сообщении.
В итоге иск траспортного прокурора удовлетворен. Суд обязал ответчика поставить плавучий дом на учет в реестр плавучих объектов.
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