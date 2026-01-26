Суд обязал Бугульминский молкомбинат устранить нарушения после выявления фальсификата

В Татарстане на «Бугульминском молочном комбинате» сотрудники Роспотребнадзора выявили фальсифицированную молочную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам проверки Роспотребнадзор потребовал от предприятия разработать и согласовать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда потребителям, однако в установленный срок руководство комбината этого не сделало.

После этого ведомство обратилось в суд. Суд удовлетворил иск и обязал комбинат подготовить соответствующую программу, а также устранить выявленные нарушения до 11 февраля 2026 года.