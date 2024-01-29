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Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова
Мосгорсуд не удовлетворил жалобу защиты и просьбу освободить бизнес-тренера Аяза Шабутдинова из СИЗО, сообщает РИА Новости.
Решение Таганского суда Москвы было решено оставить без изменений, а жалобы адвокатов – без удовлетворения.
По данным агентства, адвокаты по-прежнему считают постановление суда первой инстанции незаконным и необоснованным и настаивают на смягчении меры пресечения на домашний арест, либо внесение залога. З
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