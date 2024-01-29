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Происшествия 29 января 2024 19:54

Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова

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Мосгорсуд не удовлетворил жалобу защиты и просьбу освободить бизнес-тренера Аяза Шабутдинова из СИЗО, сообщает РИА Новости.

Решение Таганского суда Москвы было решено оставить без изменений, а жалобы адвокатов – без удовлетворения.

По данным агентства, адвокаты по-прежнему считают постановление суда первой инстанции незаконным и необоснованным и настаивают на смягчении меры пресечения на домашний арест, либо внесение залога. З

#Мошенничество
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