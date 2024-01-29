Суд не выпустил из СИЗО обвиняемого в мошенничестве Аяза Шабутдинова

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу защиты и просьбу освободить бизнес-тренера Аяза Шабутдинова из СИЗО, сообщает РИА Новости.

Решение Таганского суда Москвы было решено оставить без изменений, а жалобы адвокатов – без удовлетворения.

По данным агентства, адвокаты по-прежнему считают постановление суда первой инстанции незаконным и необоснованным и настаивают на смягчении меры пресечения на домашний арест, либо внесение залога. З

Напомним, бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» предьявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам.