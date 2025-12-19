Суд не выпустил из СИЗО бывшего главу Нижнекамска Рамиля Муллина

Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО до 3 февраля бывшего главу Нижнекамска Рамиля Муллина. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, что, по версии следствия, Муллин и неустановленные лица в период с ноября 2024 года, превышая полномочия и зная о невыполнении предпринимателем Ахатовым услуг по рекрутингу новобранцев, подписали документы о выполнении работ. Услуги заключались в том, что Ахатов получал за каждого приведенного для подписания контракта новобранца около ста тысяч рублей.

Таким образом, Муллин с неустановленными лицами внес в акты выполнения работ заведомо ложные сведения о том, что Ахатов привел 158 рекрутов. После этого он предоставил в банк документы для снятия 65 млн рублей с бюджетного счета. Ахатов получил распоряжение похитить из них 21 млн рублей, дополнительно 4 млн рублей ущерба составила банковская комиссия.

Второй эпизод мошенничества, по версии следствия, произошел в августе этого года и связан с ущербом на 11 млн рублей. Схема действий была аналогичной, но касалась средств, выделенных ДОСААФ РТ, куда Ахатов якобы привел 129 новобранцев.