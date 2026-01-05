news_header_top
Политика 5 января 2026 21:04

Суд назначил следующее заседание по делу Мадуро на 17 марта

Следующее судебное слушание по делу Президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк запланировано на 17 марта. Соответствующее решение было принято по итогам первого появления венесуэльского лидера в суде, сообщает «ТАСС», приводя информацию «Fox News».

Постановление о сроках нового заседания огласил председательствующий по делу судья Элвин Хеллерстин. Обращаясь к представителям защиты и обвинения, он назначил встречу на 11:00 по местному времени (19:00 мск).

