Стартовал суд над жительницей Казани, которая пыталась продать сына через интернет

фото: Елена Саляхова

Ново-Савиновский суд Казани начал рассматривать дело о попытке продажи младенца через интернет. На скамье подсудимых 23-летняя местная жительница София Акопян.

Начало процесса, как и все следующие заседания, будут проходить в закрытом режиме. Сама подсудимая и ее адвокат от комментариев отказались.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Сделка состоялась в декабре 2020 года, когда малышу едва исполнилось три недели. Чем руководствовалась молодая мама, когда она решилась на такой роковой шаг, суду еще предстоит выяснить. Если вина Акопян будет доказана, то ей грозит до 10 лет лишения свободы.