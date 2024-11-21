Суд Набережных Челнов отказал женщине в смене национальности с «русской» на «немку»

Суд Набережных Челнов отказал женщине в смене национальности.

Челнинка обратилась в суд, чтобы поменять документы и изменить в них национальность «русская» на «немка». Она объяснила это тем, что по национальности она считает себя немкой, потому ее отец - немец.

По документам, ее отец был подвергнут выселению по нацпризнаку.

Однако суд, выслушав доводы женщины , не нашел оснований для смены национальности в документах.

По закону, запись о национальности в паспорте производится по национальности родителей. Если родители разных национальностей, то при выдаче паспорта национальность записывается по национальности отца или матери в зависимости от желания получателя.

В дальнейшем запись о национальности изменению не подлежит.

В свидетельстве о рождении женщины указано, ее отец - «немец», а мать - «русская».

При этом, в свидетельстве о рождении отца национальность не указана.

Суд учитывал тот факт, что при первом получении паспорта СССР, женщина просила записать национальность по своей матери, которая являлась русской.

Тот факт, что она не обращала внимания на это внимание раньше, а сейчас ей вдруг стало это важно, также не является основанием для смены национальности в документах.