Суд на Сахалине дал военному почти три года колонии за отказ участвовать в СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о неисполнении приказа и приговорил его почти к трем годам колонии. Информация об этом появилась на сайте суда.

Как выяснилось, 25 июля военный отказался выполнять приказ командира части, по которому через два дня должен был уехать в зону СВО для участия в боевых действиях.

На следующий день военный вновь отказался выполнять приказ командира, причем уже в присутствии сослуживцев, пытаясь найти у них поддержку. Свидетели по делу рассказали, что такой поступок способствовал совершению аналогичных преступлений другими военными.

Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что преступление совершено в период мобилизации. В связи с этим суд назначил виновному наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.