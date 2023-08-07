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Суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии писателя Дмитрия Глуховского*
В отношении признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского* Басманный суд Москвы вынес приговор по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает РИА Новости.
Глуховскому* назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима заочно.
Кроме того, писателю запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.
По данным агентства, в суде прокурор попросил приговорить Глуховского* к 9 годам колонии.
По версии следователей, Глуховский* опубликовал в соцсетях смонтированные ролики, где якобы военнослужащие ВС РФ обстреливают жилые дома, школы и больницы, а также массово убивают мирное население.
Глуховский* был заочно арестован в России, его объявили в международный розыск.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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