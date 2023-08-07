Суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии писателя Дмитрия Глуховского*

В отношении признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского* Басманный суд Москвы вынес приговор по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сообщает РИА Новости.

Глуховскому* назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима заочно.

Кроме того, писателю запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

По данным агентства, в суде прокурор попросил приговорить Глуховского* к 9 годам колонии.

По версии следователей, Глуховский* опубликовал в соцсетях смонтированные ролики, где якобы военнослужащие ВС РФ обстреливают жилые дома, школы и больницы, а также массово убивают мирное население.

Глуховский* был заочно арестован в России, его объявили в международный розыск.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.