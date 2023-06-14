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Суд Москвы счел законным решение Минюста включить Семена Слепакова* в реестр иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы счел законным решение Минюста о том, что музыканта и актера Семена Слепакова* в реестр иноагентов, сообщает ТАСС.
Суд признал распространение им мнений о принимаемых органами власти решениях и проводимой политике политической деятельностью.
По данным агентства, Слепаков* полуал поддержку от иностранного источника и распространял сообщения и материалы, в которых содержатся негативные мнения об СВО. Кроме того, он участвовал в создании вышеуказанных материалов и занимался политической деятельностью в форме распространения мнения о принимаемых органами власти решений.
В связи с этим суд счел, что Минюст России действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке.
*Признан в РФ иностранным агентом.
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