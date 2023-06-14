Суд Москвы отказался исключить Земфиру* из числа иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с певицы Земфиры Рамазановой* статус иноагента, сообщает ТАСС.

Минюст включил Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Установлено, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против СВО.

В мае певица подала иск к Минюсту с требованием снять с нее статус иноагента.

*Признана в РФ иностранным агентом.