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Суд Москвы отказался исключить Земфиру* из числа иноагентов
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Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с певицы Земфиры Рамазановой* статус иноагента, сообщает ТАСС.
Минюст включил Земфиру* в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Установлено, что артистка открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против СВО.
В мае певица подала иск к Минюсту с требованием снять с нее статус иноагента.
*Признана в РФ иностранным агентом.
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