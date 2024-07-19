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Суд Москвы арестовал замдиректора Фонда капремонта Подмосковья по делу о получении взятки
Тверской суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Фонда капремонта Подмосковья Мстислава Дымнича по делу о получении особо крупной взятки, сообщили в пресс-службе судов Москвы.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы ходатайство следствия удовлетворено и Дымничу Мстиславу Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 17 сентября 2024 года», – говорится в заявлении.
Следствие считает, что Дымнич и соучастники получали взятки в особо крупном размере за покровительство от компании, которая занималась ремонтом домов.
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