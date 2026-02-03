Суд лишил прав водителя из Татарстана, отказавшегося от медосвидетельствования

Суд лишил прав водителя из Лаишевского района республики, отказавшегося от медосвидетельствования, и назначил ему штраф.

По данным ГАИ Лаишевского района, ночью 7 октября на 41-м километре трассы Казань – Оренбург инспекторы ДПС остановили автомобиль Skoda Octavia. От водителя пахло алкоголем, а также наблюдались нарушения речи и координации. Проходить медосвидетельствование он отказался.

Поскольку отказ от проверки приравнивается к управлению в состоянии опьянения, суд назначил водителю штраф 45 тысяч рублей и на полтора года запретил управлять автомобилем.