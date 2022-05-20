Суд ликвидировал татарстанское отделение общества охраны памятников истории и культуры

В Татарстане прекратило свою деятельность как юрлицо татарстанское республиканское отделение всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры», которое работало в республике с 2009 года. Соответствующее решение по иску министерства юстиции России принял Кировский суд Казани, запись об этом появилась в ЕГРЮЛ.

«Это стало полной неожиданностью для нас, мы сейчас сами разбираемся, что произошло. Но мы не прекращаем работать, мы – члены всероссийской организации. Просто теперь юридические моменты, связанные со счетами, будут перенаправляться в центральный совет. Возможно, в скором времени будет создано новое юридическое лицо, а пока, памятники Татарстана без внимания не останутся», – прокомментировала ситуацию «Татар-информу» и. о. председателя ТРО ВООПИиК Наталья Топал.

По ее словам, Минюст России выдвинул иск из-за нарушений в отчетах за 2019 и 2020 годы. Топал подчеркивает: бухгалтерские отчеты сдавались регулярно, претензий от налоговой нет. А вот обновить информацию в ЕГРН не получалось, поскольку сделать это может только председатель, а после неожиданной смерти предыдущего руководителя Фариды Забировой, избрать нового еще не успели.

Причем просто взять и назначить председателя нельзя, объясняет Топал. Для этого нужно провести полноценные выборы, собрать конференцию. Сделать это планируется в сентябре, тогда же, вероятно, поднимут вопрос о создании нового юрлица.

Напомним, в прошлом году ТРО ВООПИиК исполнилось 55 лет. Общесоюзное движение распалось в 90-е, а в 2009 году отделение было воссоздано в Татарстане. Общество занимается мониторингом состояния памятников и их экспертизой, а также консультирует собственников в реставрации объектов.