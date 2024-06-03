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Суд Казани вынес приговор предпринимателю за махинации с налоговым вычетом
В Вахитовском суде Казани вынесли приговор предпринимателю Максиму Желябину. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
«Признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком на пять лет», – сказал судья.
По версии следствия, с апреля по сентябрь 2019 года Желябин, будучи директором компании «ТД ЗМИС», используя свое служебное положение, представил в налоговую службу документы с ложными сведениями. В результате предприниматель получил незаконный налоговый вычет в размере 2,1 млн рублей. Таким образом Федеральной налоговой службе был причинен ущерб в особо крупном размере.
В свою очередь вину Максим Желябин не признал.
«Если бы я знал, что эти действия приведут к ущербу, я бы этим не занимался. На документах была оригинальная печать. Будем думать, что делать с приговором», – сказал он.
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