Суд Казани снова отправил за решетку экс-главу Росимущества РТ по делу о взятке в 10 млн

Вахитовский районный суд Казани снова вынес приговор экс-главе Росимущества по РТ Альберту Гатину. Ему вменяют получение взятки. После того как Шестой кассационный суд отменил приговор, дело вернули в суд на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2013 году Гатин заключил контракт с директором частной фирмы «Экофарм» Игорем Кушниковским. Организация должна была заняться сбором и переработкой химических веществ на нижнекамском предприятии почти на 59 млн рублей.

Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, за победу в тендере Гатин запросил у главы фирмы 10 млн рублей.

В ноябре 2019 года Гатина приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Вахитовский суд снова признал экс-главу Росимущества РТ виновным и оставил срок без изменений. Он отправится в колонию строгого режима на четыре года.

В поле зрения сотрудников МВД Гатин попал в 2018 году. Тогда в отношении него было возбуждено дело о взятке.