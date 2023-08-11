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Суд Казани потребовал заблокировать сайт, который продавал медицинские справки
Вахитовский суд Казани потребовал заблокировать сайт https://kazan-medkniga.ru, где размещена информация о продаже медицинских справок и медицинских книжек без прохождения медосмотра. Информация об этом появилась на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ.
Сотрудники ведомства установили, что информация, которая размещена на сайте, нарушает закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В Управлении подчеркнули, что за продажу поддельных медицинских справок и медкнижек предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.
В результате Управление Роспотребнадзора по РТ обратилось в Вахитовский районный суд Казани с иском о признании запрещенной информации, размещенной на сайте https://kazan-medkniga.ru. Требования Роспотребнадзора удовлетворены полностью, решение суда вступило в законную силу, отметили в ведомстве.
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