Суд Казани оставил в СИЗО жительницу Ульяновска, работавшую на боевиков в Сирии

Вахитовский районный суд Казани продлил меру пресечения жительнице Ульяновска, которая работала на боевиков в Сирии. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что с 2016 по 2021 год женщина находилась в городе Ракка Сирийской Арабской Республики. Она вступила в террористическую организацию «Исламское государство»*. За деньги женщина готовила еду и вела хозяйство на оккупированных боевиками территориях.

«При решении вопроса о продлении срока содержания под стражей суд учел тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления. Также учитывалось то, что, находясь на свободе, женщина может скрыться от органов предварительного следствия и суда или продолжит заниматься преступной деятельностью», – уточнили в суде.

Женщине предъявлено обвинение в организации деятельности террористической организации и участие в ней. Если ее вина будет доказана, то ей грозит до 20 лет лишения свободы.

* террористическая организация, запрещенная на территории РФ