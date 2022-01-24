Суд Казани оставил экс-замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью в СИЗО

Бывшего замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана Ильдара Камалова оставили в СИЗО. Экс-полицейский оказался на скамье подсудимых по делу о мошенничестве. Дело начал рассматривать Вахитовский районный суд Казани.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Задержали Камалова летом прошлого года по подозрению в передачи взятки, а именно 400 тысяч рублей. Якобы эти деньги должны были помочь приятелю Камалова избежать уголовного преследования.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Позже следователи установили, что Камалов деньги присвоил. Уголовное дело было переквалифицировано на мошенничество. Сегодня Вахитовский суд продлил экс-полицейскому меру пресечения еще на три месяца – до первого апреля.