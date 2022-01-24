Суд Казани оставил экс-замначальника отдела по борьбе с оргпреступностью в СИЗО
Бывшего замначальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Татарстана Ильдара Камалова оставили в СИЗО. Экс-полицейский оказался на скамье подсудимых по делу о мошенничестве. Дело начал рассматривать Вахитовский районный суд Казани.
Задержали Камалова летом прошлого года по подозрению в передачи взятки, а именно 400 тысяч рублей. Якобы эти деньги должны были помочь приятелю Камалова избежать уголовного преследования.
Позже следователи установили, что Камалов деньги присвоил. Уголовное дело было переквалифицировано на мошенничество. Сегодня Вахитовский суд продлил экс-полицейскому меру пресечения еще на три месяца – до первого апреля.