Суд изъял участок земли на берегу Камы, который незаконно отдали татарстанцу

В Татарстане суд изъял участок земли на берегу реки, который незаконно отдали местному жителю.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, орган местного самоуправления незаконно передал жителю района часть земельного участка, расположенного на берегу Камы в деревне Малая Шильна Тукаевского района Татарстана.

Такой участок по закону является исключительной собственностью России и не подлежит отчуждению.

Тукаевский районный суд удовлетворил иск транспортного прокурора об изъятии части земли около водного объекта. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.