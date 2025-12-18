news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 18 декабря 2025 12:35

Суд изъял участок земли на берегу Камы, который незаконно отдали татарстанцу

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане суд изъял участок земли на берегу реки, который незаконно отдали местному жителю.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, орган местного самоуправления незаконно передал жителю района часть земельного участка, расположенного на берегу Камы в деревне Малая Шильна Тукаевского района Татарстана.

Такой участок по закону является исключительной собственностью России и не подлежит отчуждению.

Тукаевский районный суд удовлетворил иск транспортного прокурора об изъятии части земли около водного объекта. Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

Стаж для пенсии: учитывается ли самозанятость у жителей Татарстана

17 декабря 2025
Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

Коробченко: «У нас ничего не останавливается. Но больше половины проектов – секретные»

17 декабря 2025