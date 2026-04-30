Суд изъял имущество на 500 млн рублей у экс-начальника таможни Подмосковья

У бывшего начальника Московской областной таможни ФТС РФ Вячеслава Романовского изъяли объекты недвижимого имущества, а также автомобили. Соответствующий вердикт вынес Зеленоградский суд Москвы. Всего по данному иску изъято имущество на общую сумму 500 млн рублей.

По версии правоохранителей, экс-глава таможни Подмосковья приобрел в Ставрополе помещения коммерческого назначения, организовал на их базе сеть фитнес-центров и участвовал через доверенных лиц и членов семьи в предпринимательской деятельности, передает ТАСС. На тот период Романовский не имел права заниматься бизнесом, так как занимал должности в ФТС.