Тверской суд Москвы определил меры пресечения для шести обвиняемых в организации нелегальной миграции граждан Нигерии в Российскую Федерацию. Центральной фигурой дела является преподаватель РУДН Экспободо Оввигхо Раймонд, сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы суда, трое обвиняемых - Давид Стацкий, Афолаби Аджайи и Олатунджи Фашакин Гбенге Акинфенва – заключены под стражу. Станислав Стацкий и Даниил Андреев помещены под домашний арест. Ранее был арестован и сам Экспободо Оввигхо Раймонд. Меры пресечения действуют до 8 ноября.

Обвиняемым инкриминируется организация незаконного въезда иностранцев в Россию группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что обвиняемые организовывали фиктивные браки между иностранцами и россиянами за денежное вознаграждение. Это позволяло нелегальным мигрантам, преимущественно из Нигерии, получать разрешение на временное проживание, вид на жительство и гостевые визы.

РУДН, где работал Экспободо Оввигхо Раймонд, заявил, что причина задержания не связана с его деятельностью в университете. Коллеги характеризуют его как спокойного и интеллигентного человека.