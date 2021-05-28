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Ру Тат
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28 мая 2021  15:59
Гузель Хусаинова

Суд избрал меру пресечения для директора заказника «Свияжский»

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Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий директору заказника «Свияжский» Алексею Дееву.

По информации агентства, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, руководитель заказника позволял браконьерам расставлять сети в местах, где это запрещено. За день браконьерам удавалось поймать от 100 до 200 кг рыбы. Половиной улова они делились с Деевым. 

Как стало известно агентству, свою вину Деев признает. В разработка у правоохранителей участники схемы были больше двух лет. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что задержан руководитель государственного природного заказника «Свияжский».

 

#браконьеры #превышение должностных полномочий #вахитовский суд казани
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