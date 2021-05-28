Суд избрал меру пресечения для директора заказника «Свияжский»

Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий директору заказника «Свияжский» Алексею Дееву.

По информации агентства, его обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, руководитель заказника позволял браконьерам расставлять сети в местах, где это запрещено. За день браконьерам удавалось поймать от 100 до 200 кг рыбы. Половиной улова они делились с Деевым.

Как стало известно агентству, свою вину Деев признает. В разработка у правоохранителей участники схемы были больше двух лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что задержан руководитель государственного природного заказника «Свияжский».