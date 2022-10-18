Суд допросил бывшего вице-премьера РТ Равиля Муратова по делу ректора КХТИ Сергея Юшко

Вахитовский районный суд Казани допросил ключевого свидетеля по делу об аферах ректора КХТИ Сергея Юшко. Им оказался бывший вице-премьер РТ Равиль Муратов. Об этом «Татар-информу» рассказал адвокат Сергея Юшко Олег Шемаев.

Напомним, что Сергей Юшко с 2004 по 2017 годы занимал должности завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также декана факультета информационных технологий КНИТУ и получал заработную плату. Однако, по версии следствия, Юшко своих обязанностей не выполнял, поскольку работал в технопарке «Идея». Таким образом за 13 лет он получил 9,7 млн рублей.

Бывший вице-премьер РТ был заявлен свидетелем защиты. Связаться с ним удалось по видеоконференцсвязи из ялтинского суда. Он рассказал, что Юшко действительно занимал должность генерального директора технопарка, но ничего противозаконного не совершал.

«Сегодня на судебном заседании наш свидетель подтвердил, что совмещение должностей декана, завкафедрой КНИТУ и генерального директора технопарка было основным условием и являлось частью одной работы. Сделка между КНИТУ и "Идеей" была одобрена Советом директоров, при этом сам он в их составе не был. Также, Муратов добавил, что в компании проходили ежегодные аудиты, ревизионные комиссии. Соответственно вывести деньги со счета было невозможно», – процитировал показания Равиля Муратова адвокат Сергея Юшко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ректор КХТИ Сергей Юшко был задержан по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Советский суд отправил его под домашний арест. Свою вину фигурант дела не признает.

