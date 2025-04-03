Суд Челнов продлил меру пресечения обвиняемому во взятке экс-экологу Ленару Зарипову

Набережночелнинский горсуд продлил меру пресечения бывшему госслужащему Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана Ленару Зарипову. Его оставили под стражей еще на три месяца, до 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Зарипов получил крупную взятку за совершение в пользу одной из фирм «заведомо незаконных действий и непривлечение к административной ответственности за допущение нарушений законодательства в области охраны окружающей среды».

Постановление в законную силу не вступило.