Суд Челнов отправил главу и менеджера «ТД КамАгро» в колонию за аферы при поставках скота

Набережночелнинский суд огласил приговор 32-летним директору ООО «ТД КамАгро» и учредителю этой же фирмы, которых обвиняют в мошенничестве на более 129 миллионов рублей.

Как было установлено, с сентября 2018 года по апрель 2019 они умышленно не выполнили обязательства по поставке крупного рогатого скота различных пород 16 крестьянским хозяйствам в Казахстане. Общий ущерб от их действий составил более 129 миллионов рублей. Свою вину они не признали.

Прокуратура запрашивала директору организации 5 лет в колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей, а для учредителя – 7 лет в колонии общего режима с учетом отмены условного срока по предыдущему приговору с таким же штрафом.

В конечном итоге суд приговорил главу компании к трем годам колонии общего режима, а учредителя – к трем с половиной годам колонии общего режима. Однако, так как глава фирмы воспитывает малолетнего ребенка, ей отсрочили отбывание наказания до 2036 года. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.