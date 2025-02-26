Суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюрьмы

Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Суд Боснии и Герцеговины признал Президента Республики Сербской (энтитета в составе этого балканского государства) Милорада Додика виновным в несоблюдении решений высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюрьмы. Об этом пишет сараевское издание Dnevni Avaz.

«Додик признан виновным судом БиГ. Он приговорен к одному году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу. Милош Лукич, исполняющий обязанности директора официального издания «Службени гласник», освобожден от ответственности», – замечает издание.

Прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения против Додика после того, как парламент Республики Сербской принял закон, признающий решения Конституционного суда в Сараеве недействительными на территории энтитета. Политик проигнорировал предписания высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта, который объявил этот закон недействительным. Милошу Лукичу инкриминировалась публикация указа Додика и закона РС в возглавляемом им официальном издании, отмечает РИА Новости.

Додик, Лукич и их адвокаты не присутствовали на вынесении приговора. Речь идет о суде первой инстанции, поэтому задержание осужденного не планируется. Приговор вступит в силу после завершения срока, отведенного законом на подачу апелляций.

Босния и Герцеговина управляется высоким представителем международного сообщества. Его назначает руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения по БиГ после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Но в мае 2021 года послы стран руководящего комитета решили назначить Кристиана Шмидта высоким представителем в БиГ без согласования в Совбезе. Руководство Республики Сербской не признает легитимность Шмидта, уточняет ТАСС.