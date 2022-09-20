Суд арестовал жителя Зеленодольска за попытку поджечь военкомат

Зеленодольский городской суд арестовал 59-летнего местного жителя за попытку поджечь военкомат. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 4 сентября. По версии следствия, мужчина кинул к заданию зеленодольского военного комиссариата бутылку с зажигательной смесью. Однако, жидкость не загорелась.

Полицейские задержали мужчину на следующий день. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога».

Суд отправил задержанного в СИЗО, где он проведет два месяца, до 5 ноября.