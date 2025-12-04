news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 декабря 2025 15:54

Суд арестовал жителя Чистополя, который присваивал деньги, предлагая вложиться в бизнес

Читайте нас в
Телеграм
Суд арестовал жителя Чистополя, который присваивал деньги, предлагая вложиться в бизнес
Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани избрали меру пресечения Евгению Маркину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он похитил у жительницы Чистополя более 11 млн рублей. Евгения Маркина отправили в СИЗО на 1 месяц и 30 суток.

На заседание явились жена арестованного и мужчина, который пострадал от действий Маркина.

Потерпевший рассказал, что Маркин обманул его, похитив более миллиона рублей. Со слов потерпевшего, Евгений ведет мошенническую деятельность с 2020 года. Он предлагал жертвам вложиться в совместный бизнес, после чего похищал деньги.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

3 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025