Суд арестовал жителя Чистополя, который присваивал деньги, предлагая вложиться в бизнес

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани избрали меру пресечения Евгению Маркину, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он похитил у жительницы Чистополя более 11 млн рублей. Евгения Маркина отправили в СИЗО на 1 месяц и 30 суток.

На заседание явились жена арестованного и мужчина, который пострадал от действий Маркина.

Потерпевший рассказал, что Маркин обманул его, похитив более миллиона рублей. Со слов потерпевшего, Евгений ведет мошенническую деятельность с 2020 года. Он предлагал жертвам вложиться в совместный бизнес, после чего похищал деньги.