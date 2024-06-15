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Суд арестовал водителя, сбившего людей на пешеходном переходе в Благовещенске
Городской суд Благовещенска вынес решение об аресте 59-летнего Евгения Бакарюкина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на группу пешеходов, повлекший гибель четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, водитель заключен под стражу до 14 августа.
Напомним, страшная авария произошла в минувшую пятницу около 19:30 на улице Василенко. По данным следствия, Бакарюкин, будучи пьяным, не справился с управлением автомобиля Suzuki Solio и на высокой скорости выехал на тротуар, где находились люди.
От удара погибли 48-летняя женщина, два подростка 14 и 15 лет, а позже в больнице скончались еще 50-летняя женщина и 15-летний юноша. Еще четверо пострадавших, в том числе двое подростков, были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Водитель, ставший виновником этой ужасной трагедии, полностью признал свою вину. Он обвиняется по статье о нарушении правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшем гибель двух и более лиц.
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